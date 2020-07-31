 

Путин подписал закон о выходном для диспансеризации

31.07.2020, 15:04, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, дающий право работникам старше 40 лет на один выходной ежегодно для прохождения диспансеризации.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Указывается, что при появлении дополнительного выходного за россиянами сохраняется место работы и средний заработок.

Закон не распространяется на работающих пенсионеров.

Сотрудник должен будет отчитаться за этот день, предоставив справки медицинских организаций, подтверждающие прохождение им диспансеризации в день (дни) освобождения от работы, если это предусмотрено локальным нормативным актом.

Напомним, в феврале правительство одобрило поправки в Трудовой кодекс, по которым работники старше 40 лет получают право на отгул для диспансеризации.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.06 / Житель Татарстана избежал наказания по обвинению в изнасиловании годовалой дочери

30.07 / Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию в Минске

29.06 / Сертификационные полеты Boeing 737 MAX начнутся сегодня

29.07 / Кремль назвал выступление сенатора США по делу Немцова «дежурной русофобией»

07.07 / Власти Украины опровергли получение ультиматума на встрече в Берлине

19.07 / Во Франции подтвердили доставку черных ящиков сбитого в Иране самолета МАУ

10.07 / США: число заявок на пособие по безработице остается высоким

30.06 / Возможность оплатить парковку временно ограничена в Москве

04.07 / Названы более устойчивые к коронавирусу народы

25.07 / Теперь наши военные должны стоять на линии фронта с закрытыми глазами и связанными руками

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска