 

Автор «тамагочи для хакеров» Flipper Zero собрал на Kickstarter $500 000 на его производство

31.07.2020, 14:53, Разное

Проект по созданию так называемого тамагочи для хакеров привлек внимание более трех тысяч пользователь краудфандинговой платформы Kickstarter. За короткое время его автор смог собрать внушительную сумму – свыше 500 тысяч долларов на момент этой публикации.
Разработка получила название Flipper Zero. Она появилась на свет благодаря усилиям Павла Жовнера, возглавляющего сообщество для техноэнтузиастов Hackspace. Новинка обеспечивает подключение и управление системами контроля доступа, радиоустройствами и устройствами интернета вещей, в том числе телевизорами и домофонами.

Flipper Zero планируется оснастить всеми необходимыми инструментами для осуществления «взлома на ходу». Он оптимизирован для взаимодействия с платформой Arduino IDE. Для «тамагочи» можно создавать как свои программные обеспечения, так и внедрять чужие. Свое имя Flipper Zero получила благодаря внешней схожести с игрушкой. При этом внутри мультитула находится «кибер-дельфин», который «питается» взломанными устройствами.

По словам разработчика, из-за открытого кода любой пользователь будет способен расширить возможности «тамагочи» под свои потребности. К примеру, в мультитул можно эмулировать рабочий пропуск в метро.





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