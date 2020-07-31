 

Путин подписал закон о многодневном голосовании

31.07.2020, 14:53, Новости дня

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон о многодневном голосовании на выборах всех уровней в России.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь формат многодневного голосования в РФ будет распространяться не только на местные, но и на думские выборы. По решению избирательной комиссии, организующей выборы, референдум, голосование на выборах (включая повторное голосование, повторные выборы), референдумах, может проводиться в течение нескольких дней подряд, но не более трех. Подсчет голосов при таком формате волеизъявления будет начинаться сразу после закрытия участков в последний день голосования.

При этом формат голосования вне зданий избирательных комиссий – на придомовых территориях – сохранится при многодневных выборах, передает РИА «Новости».

Кроме того, досрочное голосование и голосование по открепительным удостоверениям организовывать не будут в случае проведения выборов или референдума в РФ в течение нескольких дней.

Также регулируется порядок отзыва члена комиссии: он осуществляется по строго определенной процедуре – политическая партия вносит в руководящий орган, который назначил члена комиссии, мотивированное представление об отзыве, а также предложение по кандидатуре нового члена комиссии. Если предложения по новой кандидатуре нет, вопрос об отзыве члена комиссии рассматриваться не будет.

Ранее в Кремле заявили об эффективности многодневного голосования.

Напомним, 21 июля Госдума в третьем чтении утвердила закон о голосовании на выборах и референдумах длительностью до трех дней. 23 июля Совфед поддержал законопроект. Решение о сроке проведения голосования будет принимать ЦИК.





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