 

Диетолог Денисова нашла компромисс в споре между любителями сметаны и майонеза

31.07.2020, 14:53, Разное

Диетолог Наталья Денисова нашла способ решения спора любителей сметаны и майонеза. Эксперт в области питания предлагает компромисс, который поможет контролировать рацион и не отказываться от своих привычек.
Как пишет «Словодел», совет диетолога поможет найти оптимальный вариант любителям вкусной еды. Многие не могут определиться, какую заправку включать рацион, майонез или сметану. По мнению специалиста, следует подумать над использованием обоих продуктов.

Заправляя салаты и другие блюда, можно просто чередовать соусы, не отказываясь ни от сметаны, ни от майонеза. При этом диетолог напомнила, что, несмотря на все свои полезные свойства, сметану нельзя назвать идеальным продуктом. Из-за обилия насыщенных жиров, лучше ограничить ее использование, чтобы не получить проблемы со здоровьем.

Майонез, как конкурент сметаны на столах российских граждан, также не является совершенно безвредным. Так, входящие в его состав ингредиенты придают соусу огромную калорийность, напоминает Денисова. Для того, чтоб продолжать наслаждаться вкусными блюдами со сметаной и майонезом, целесообразно чередовать их. Кроме того, соблюдая меру, можно избежать негативных последствий потребления излишних жиров и вредного холестерина.





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