Задержание россиян в Белоруссии сделало Лукашенко нерукопожатным для Кремля – эксперт

31.07.2020, 14:43, Разное

Более 30 россиян были задержаны в Белоруссии 29 июля. В местных СМИ назвали их сотрудниками ЧВК Вагнера, хотя никаких подтверждений этому предоставлено не было. Позже в Совбезе республики предупредили, что на территории страны могут находиться еще более 200 “боевиков”.

История с задержанием россиян может кардинально изменить отношения Москвы и Минска, считает Андрей Поротников. По его словам, если в Белоруссии действительно были задержаны сотрудники ЧВК Вагнера, то Александр Лукашенко решился вступить в прямую конфронтацию с Кремлем.

Эксперт напомнил, что эта ЧВК выполняет задачи, поставленные российским руководством. Ранее ее бойцы сражались в Сирии, где помогали правительственным войскам освобождать подконтрольные боевикам районы.

Обвинив ЧВК Вагнера в подготовке терактов в Белоруссии, Лукашенко предъявил претензии Кремлю, считает Поротников. Россия многое прощает президенту соседней республики, но такие заявления без ответа оставить не может, уверен эксперт.

Однако ввязаться в открытый конфликт с Александром Лукашенко Владимир Путин не может: белорусский лидер использует это в своей предвыборной агитации и попробует сплотить вокруг себя избирателей, отметил Поротников. История только начинается, уверен он.

“Но уже сейчас Лукашенко фактически становится “нерукоподаваемым” для российского руководства”, – приводит слова политолога белорусский портал “Наше мнение”.

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Всё таки Лукашенко пересёк черту, которая хоть как-то ещё отделяла его от статуса предателя. Теперь его так называть можно и нужно.

— Голос Мордора (@spacelordrock) July 31, 2020

Ранее посол в Белоруссии Дмитрий Мезенцев говорил, что задержанные россияне следовали транзитом через Минск в Стамбул. Охрану и сопутствующие услуги им предоставляла белорусская компания, с ней был заключен договор.

После задержания россиян белорусские пограничники усилили охрану на восточных рубежах. Власти республики призвали граждан обращать внимание на “подозрительных” лиц.