Якубович отказался праздновать 75-летие: Отменяю я свой юбилей!

31.07.2020, 14:43, Разное

Чтобы не расстраивать знакомых, знаменитость заранее в личном блоге заявила о переносе торжества. Телеведущий даже написал небольшое стихотворение, чтобы объяснить свою позицию. “За семью опасаясь, я, каюсь,/ Отменяю я свой юбилей!” – написал Леонид Якубович.

Журналист пообещал, что, как только “канет в Лету угроза”, он обязательно соберет за столом всех своих близких людей. Однако юбилей бессменный ведущий “Поле чудес” проведет с родными.

В праздничный день Первый канал выпустит документальный фильм об артисте, также в пятничный вечер покажут специальный выпуск капитал-шоу. Теплые слова в адрес Леонида Якубовича сказали и поклонники. В комментариях под стихотворением ведущего подписчики оставили слова благодарности и поддержки.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 30 Июл 2020 в 10:54 PDT

“С днем рождения! Дай бог здоровья, счастья и удачи во всех делах!”, “Счастья и бодрости и конечно же Божьего Благословения и Многая Лета!”, “Крепкого здоровья,долгих лет жизни,творческих успехов и новых проектов. С Юбилеем вас

(орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)”, – написали поклонники.