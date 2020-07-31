Мнение: Плохие новости для самок человека

31.07.2020, 14:40, Разное

Люди, я смотрю, по добродушию и наивности никак не могут врубиться в суть конфликта между Роулинг и трансгендерами по поводу выражения “люди, которые менструируют” (ЛКМ): он им кажется какой-то средневековой схоластикой, “вот людям делать нечего, спорят о какой-то ерунде!” Типа – да зачем называть ЛКМ женщин, когда есть просто слово “женщина”?

Но тут все гораздо любопытнее. На самом деле речь идет о том, что обозначение “женщина” трансгендеры хотят забрать под себя! А вот “менструирующих людей” они готовы великодушно, так и быть, оставить для… ну, для женщин (и девушек), так сказать, “в старом смысле”.

Чтобы это понять, надо просто ответить на “детский” вопрос, который мне тут задали в комментах: а как же, мол, трансгендеры (то есть мужчины, переделанные в женщин) могут менструировать – у них же матки нет?!

Очень хороший вопрос. А ответ на него – еще лучше: конечно, у трансгендеров не бывает менструаций (и в этом смысле они уже могут считать себя “улучшенными женщинами”, этакими “женщинами 2.0”). Но ведь при этом “новая этика” требует считать их женщинами, причем без всяких условий, женщинами, и точка! (в частности, очень горячо в поддержку этого требования высказывались давеча Редклифф и Уотсон, Гарри и Гермиона).

И тогда вопрос: а как же называть обычных, “простых” женщин – ну, чтобы отличить их от переделанных? Вот трансгендерное сообщество и выступило с рационализаторским предложением: а давайте, мол, обычных женщин теперь будем звать “которые менструируют”. Они ведь менструируют? Ну, значит, правильно! То есть теперь положено так: “просто” самки человека – это ЛКМ, а самцы, переделанные в самку (да даже просто самцы, считающие себя самками без объяснения причин) – они вот ЖЕНЩИНЫ безо всяких приставок и уточнений.

И, как видим, прогрессивные силы всего мира эту новацию горячо одобрили и приняли – вплоть до того, что готовы наказывать тех, кто имеет какие-то возражения и вообще ретроград со склонностью к фашизму.