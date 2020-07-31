 

В Грузии резко ответили Западу на упоминание о политзаключенных в стране

31.07.2020, 14:30, Новости дня

Власти Грузии, представители общественности и пользователи социальных сетей резко ответили западным политикам, которые усмотрели политическую подоплеку в осуждении на четыре года за незаконное приобретение, хранение и ношение оружия соучредителя оппозиционного телеканала «Мтавари архи» («Главный канал») Георгия Руруа.

Глава комитета Сената США по иностранным делам Джим Риш призвал президента Грузии Саломе Зурабишвили помиловать осужденного, в связи с чем исполнительный секретарь правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе предложил ему «бережно относиться к независимости правосудия в Грузии».

В социальных сетях пишут, что «сенатор грубо вмешивается во внутренние дела Грузии» и предлагают Ришу «заняться проблемами Америки».

Жестко ответили в Тбилиси и бывшему премьер-министру Литвы, европарламентарию Андрюсу Кубилюсу, который отозвался о Руруа как о «политзаключенном».

Бывший госминистр, известный кинорежиссер Георгий Хаиндрава написал открытое письмо Кубилюсу, в котором предложил «с большим уважением относиться к Грузии» и не защищать преступников.

Георгий Хаиндрава обвинил литовского политика в том, что тот «фактически шантажирует грузинское общество и избранное правительство» своими заявлениями, в которых допускает использование финансовых санкций против Грузии.

31 октября в Грузии пройдут выборы в парламент.





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