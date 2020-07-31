Водолазы обнаружили пропавшую бронемашину на дне Керченского пролива

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31.07.2020, 14:30, Разное

Местные водолазы в Крыму обнаружили затонувшую недавно в акватории Черного моря бронемашину. Пропавший во время торжественных мероприятий спецавтомобиль нашли на дне Керченского залива в районе аварии.
Как пишет «Политэксперт», боевую разведывательно-дозорную машину использовали для проведения патриотической акции. Мероприятие было приурочено к чествованию памяти Керченско-Эльтигенского десанта, благодаря которому Керчь была освобождена от сил Вермахта осенью 1943 года.

Во время акции при форсировании пролива БРДМ-2 затонула, все экстренные меры по ее обнаружению не имели успеха. К счастью, инцидент обошелся без жертв. Сегодня, 31 июля, машину нашли при исследовании дна Керченского залива.

Далее предстоит поднять бронеавтомобиль из морских глубин. По мнению представителей «Военно-технического общества», работающих над этой задачей, операция будет несложной. Труднее будет транспортировать машину на берег, однако и это будет сделано в ближайшее время.





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