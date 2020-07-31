 

Как задержание россиян в Белоруссии отразится на отношениях Москвы и Минска

31.07.2020, 14:23, Разное

Выборы президента Белоруссии в 2020 году станут непростым испытанием для действующего главы государства. Александр Лукашенко, судя по всему, не ожидал столкнуться с массовым недовольством среди сограждан.

В связи с этим, считают некоторые эксперты, задержание группы из 32 россиян в санатории “Белорусочка” может быть попыткой политика сыграть на общественных настроениях. Однако этот тактический прием рискует превратиться в серьезный стратегический провал, который будет иметь долгосрочные последствия для отношений Москвы и Минска.

Специалисты обратили внимание на то, что сотрудников частной военной компании из России официальные власти Белоруссии сходу заподозрили в подрывной деятельности против существующего государственного строя. Иными словами, эти обвинения Минск фактически адресовал Москве.

Оставить подобные нападки без ответа Кремль не сможет, уверены белорусские эксперты. Впрочем, ожидать того, что обострение произойдет совсем скоро, тоже не стоит. Такой сценарий, считают аналитики, на руку Лукашенко, поскольку привлечет симпатии колеблющихся избирателей.

Скорее всего, говорят специалисты, этот эпизод будет иметь более продолжительные и фундаментальные последствия. Охлаждение отношений Москвы и Минска рискует отразиться на всех сферах сотрудничества, как политических, так и экономических.

С учетом степени зависимости Белоруссии от российской экономической системы необдуманный демарш Лукашенко может обойтись ему дороже, чем он рассчитывал. Однако как будут переформатированы контакты двух стран, покажет только время.





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