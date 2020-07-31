 

Число заразившихся коронавирусом в России превысило 839 тысяч

31.07.2020, 14:23, Разное

За сутки выявлены 5 482 инфицированных, более четверти не имели клинических проявлений. За тот же время вылечились 8 755 пациентов, 161 скончался.

В Москве зафиксировано 695 новых случаев, в области – 150. В Санкт-Петербурге выявлено 159 носителей коронавируса.

За время эпидемии в России заразился 839 981 человек, 638 410 к настоящему моменту вылечились. Зафиксировано 13 963 летальных исхода.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти могут перенести День города из-за коронавируса. Нет полной уверенности, что эпидемиологическая обстановка позволит провести праздник, сказал он.

В столице за сутки умерли 14 человек с коронавирусом. Общее число летальных случаев от COVID-19 в городе – 4 460.

Российская академия наук и Национальная академия наук США договорились о сотрудничестве в исследованиях по коронавирусу. Ученые будут работать над вопросами сохранения здоровья населения и восстановления экономики.

Коронавирусом в мире заразились более 17,29 миллиона человек, сообщает Университет Джона Хопкинса. С начала эпидемии зафиксировано 673 тысячи летальных исходов.

Всплеск заболеваемости коронавирусом в некоторых странах происходит из-за молодежи, которая игнорирует меры предосторожности. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.





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