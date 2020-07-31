В Крыму произошло ДТП с участием маршрутки

31.07.2020, 14:20, Разное

Погибли девять человек.

В Крыму микроавтобус врезался в грузовик с прицепом, погибли девять человек, сообщает РИА Новости.

Один из погибших скончался в больнице. Всего в медучреждения доставили десять пострадавших в результате аварии. Двое пациентов находятся в тяжелом состоянии, один — в состоянии средней степени тяжести.

Авария произошла примерно в пять утра на трассе «Таврида», недалеко от села Русаковска. Маршрутка Mercedes Sprinter ехала из Краснодара в Севастополь и врезалась в стоящий КамАЗ с прицепом. В микроавтобусе всего было 18 человек.

По предварительным данным, причиной аварии стало то, что водитель маршрутки уснул за рулем, он в результате ДТП погиб. Управление МВД по Крыму возбудило дела о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух и более человек, и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.