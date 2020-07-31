 

К программе кешбэка за туры по РФ подключились больше 1 тыс. операторов

31.07.2020, 14:16, Новости дня

К программе возврата части средств за туры по РФ подключились 1 тыс. 100 туроператоров и 2 тыс. 550 гостиниц, сообщили в пресс-службе Ростуризма.

В Ростуризме сообщили, что «в программе стимулирования доступных туристических поездок по РФ примут участие 1 тыс. 100 туроператоров и 2 тыс. 550 гостиниц, еще около 3 тыс. 700 заявок от гостиниц находятся на рассмотрении и также могут быть включены в программу», передает ТАСС.

В данный момент туроператоры и гостиницы изо всех регионов страны готовят специальные предложения (турпакеты или размещение), которые будут соответствовать условиям программы, передает РИА «Новости».

Ключевые условия – оплата тура или гостиничного размещения должна быть произведена картой «МИР», на которую кешбэк вернется автоматически. Другие условия – продолжительность поездки должна быть не менее четырех ночей (пяти дней), а стоимость не менее 25 тыс. рублей.

«Уже сейчас в Ростуризм представлено более 500 тыс. таких предложений от туропреаторов и отелей во все регионы страны на разные даты до конца года. Вся информация и полный список предложений будут опубликованы на сайте мирпутешествий.рф», – отметили в ведомстве.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что продажи туров по льготной программе, предусматривающей возврат части средств за поездку по России, продлятся неделю.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как россиянам доплатят за отдых.





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