Посольство РФ в Варшаве возмутилось актом вандализма в отношении памятника Рокоссовскому

31.07.2020, 14:08, Новости дня

Посольство РФ в Польше выразило возмущение в связи с актом вандализма, совершенном в польской Легнице в отношении скульптуры маршала Константина Рокоссовского, сообщил посол РФ в Польше Сергей Андреев.

«Наше отношение к произошедшему самое возмущенное, потому что Рокоссовский – выдающийся советский полководец, который внес гигантский вклад в освобождение Польши от гитлеровского ига, а потом, будучи министром обороны ПНР, внес большой вклад в послевоенное воссоздание Войска Польского», – передает ТАСС слова посла.

Дипломат рассказал, что генеральный консул в Познани связывался с мэром Легницы, который подтвердил, что в ночь с 29 на 30 июля неизвестные вывезли с территории городского кладбища, с участка, где похоронены советские воины, погибшие в боях за освобождение города в 1945 году, памятник маршала Советского Союза Константина Рокоссовского, а на следующий день полиция на территории города обнаружила обезглавленную скульптуру. Голова найдена не была.

«Мэр в беседе с генконсулом выразил возмущение этим актом вандализма, сказал, что полиция разыскивает виновных», – добавил Андреев.

По его словам, посольство направит в МИД и Министерство культуры Польши письмо с требованием, чтобы виновные в этих деяниях были найдены и привлечены к ответственности. «К сожалению, как показывает практика, виновных находят очень редко», – указал он.

Часть кампании по переписыванию истории

«Это не единичный случай, – подчеркнул российский посол, комментируя ситуацию с памятником Рокоссовскому. – Причем в очередной раз акт вандализма совершен на воинском захоронении».

Как напомнил Андреев, у Польши и РФ разный подход к памятникам. «Памятники вне воинских захоронений польская сторона считает символическими, не признавая, что это памятники в честь воинов-освободителей. Но в том, что касается воинских захоронений, польская сторона постоянно заверяет нас, что она признает неприкосновенность этих объектов, которые подлежат охране. Но вот опять акт вандализма совершен на воинском захоронении», – добавил он.

«Мы, конечно, не можем не увязывать повторяющиеся снова и снова подобные инциденты с общей конфронтационной атмосферой и по отношению к бывшему Советскому Союзу, и к нынешней России, с кампанией по переписыванию истории, отрицания самого факта освобождения Красной армией Польши от гитлеровской оккупации, с возложением на Советский Союз равной с гитлеровской Германией ответственности за Вторую мировую войну и так далее. Здесь мы видим прямую связь. И обращаем внимание польских властей на то, что это совершенно неприемлемо», – заключил глава российского дипломатического представительства.

Напомним, в Польше в ночь на четверг, 30 июля, неизвестные преступники украли и обезглавили скульптуру маршала Константина Рокоссовского.



