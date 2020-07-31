Российскому консулу разрешили посетить задержанных в Белоруссии граждан

31.07.2020, 14:08, Новости дня

Глава Следственного комитета Белоруссии Иван Носкевич разрешил российскому консулу посетить 33 задержанных в республике россиян, сообщили пресс-служба российской дипмиссии.

«По появившейся информации, главой Следственного комитета подписано разрешение на посещение (задержанных). Сейчас ждем технически, чтобы разрешение было передано, и сотрудники могли осуществить свои функции», – сказал РИА «Новости» представитель дипломатической миссии.

Ранее в Кремле заявили, что задержание граждан РФ на территории Белоруссии не соответствует союзническим отношениям Москвы и Минска.

Напомним, в Белоруссии задержали 33 россиян, 32 человека из которых, как утверждается, являются бойцами частной военной компании Вагнера. Белорусская сторона подозревает, что они якобы планировали дестабилизировать обстановку в республике. Возбуждено дело о подготовке терактов.

Кроме того, Минск заявил о подготовке в РФ «еще двух группировок», чтобы «делать революцию» в Белоруссии. Москва назвала заявления белорусской стороны одиозными и не выдерживающими никакой критики.

Посол РФ в стране Дмитрий Мезенцев сообщал, что основанием для приезда россиян в Белоруссию стал договор с фирмой, зарегистрированной в республике. У каждого из них есть соответствующий трудовой договор. Он отмечал, что россияне собирались вылететь из Минска в Стамбул, чтобы «обеспечивать охрану энергетической инфраструктуры и ресурсов».