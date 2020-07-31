USA Today – «подарок России» — однопартийцы отчитали Трампа за вывод войск из Германии

31.07.2020, 14:05, Новости дня

Пентагон намерен выполнить план президента и вывести из Германии 11 тыс. военнослужащих. Эта инициатива встретила протесты со стороны представителей Республиканской партии. Они обвинили администрацию Дональда Трампа в том, что она пытается ослабить защиту Европы и способствует «российскому оппортунизму», пишет USA Today.



Reuters

Пентагон продолжает реализацию плана президента Дональда Трампа по выводу американских войск из Германии. По словам представителей Минобороны США, около 6,4 тыс. военнослужащих отправятся домой, а 5,4 тыс. — в другие страны Европы, пишет USA Today.

По словам издания, на выполнение этой инициативы уйдут миллиарды долларов и годы. Она встретила недовольство обеих партий конгресса, вызвала беспокойство в НАТО и была, по меньшей мере, отчасти обусловлена недовольством Трампа тем, что Германия отказывается повышать траты на оборону.

Тем не менее в Пентагоне настаивают, что вывод войск из ФРГ — часть плана по стратегической «перегруппировке» американских сил на континенте. Он должен позволить США «лучше противостоять угрозам со стороны РФ и Китая».

«В действительности мы начали этот процесс несколько месяцев назад. В то время я отдал приказ (Европейскому командованию ВС США) приступить к поиску возможностей, которые улучшат расположение наших войск на территории НАТО», — заявил глава Пентагона Марк Эспер.

«Уверяю, что в результате будет выполнена задача президента, касающаяся сокращения численности наших войск в Европе. И это отвечает тем другим целям, которые я определил относительно стратегической части», — добавил чиновник. В то же время он не объяснил, как заявленная задача Пентагона согласуется с неоднократным публичным желанием Трампа «наказать» Германию, отмечает издание.

«Они эксплуатируют нас в торговых вопросах, в военных вопросах, — заявил Трамп о Германии в среду, выступая перед журналистами в Белом доме. — Мы сокращаем военное присутствие, потому что они не платят по счетам. Всё очень просто. Они нарушители».

Выполнение некоторых шагов начнётся через несколько месяцев, когда воздушные и наземные силы будут направлены в страны, в которых уже есть американский контингент. Согласно плану, в Германии останется только около 25 тыс. солдат. Впрочем, неясно, сохранится ли эта инициатива в силе, если Трампа не переизберут на второй срок.

Между тем члены собственной политической партии Трампа подвергли критике вывод войск из Германии, назвав его «подарком» для Москвы и угрозой национальной безопасности США. 22 республиканца в комитете палаты представителей по вооружённым силам направили президенту письмо. В нём они утверждают, что подобные шаги, «ослабляющие защиту Европы», будут «стимулировать российскую агрессию и оппортунизм».

«План, обозначенный сегодня администрацией относительно вывода тысяч американских солдат из Германии, является серьёзной ошибкой. Это пощёчина другу и союзнику в то самое время, когда нам необходимо сблизиться в нашем взаимном обязательстве по сдерживанию агрессии РФ и Китая», — заявил сенатор-республиканец Митт Ромни.

Он признал, что эта инициатива Белого дома может временно выставить Трампа в выгодном свете. Но она будет иметь «долгие и разрушительные последствия для американских интересов», добавил политик.