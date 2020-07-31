Euronews – Азербайджан и Турция начали масштабные военные учения с участием ВВС

31.07.2020, 14:05, Новости дня

Азербайджан и Турция приступили к военным учениям, которые будут проходить до 10 августа. В масштабных манёврах задействован личный состав, бронетехника, артиллерийские установки, военная авиация и средства противовоздушной обороны обеих стран. При этом власти в Баку отвергли обвинения в провокации со стороны Еревана и заявили, что данные плановые мероприятия вносят вклад в укрепление регионального мира и безопасности, передаёт Euronews.

Вооружённые силы Азербайджана и Турции начали совместные широкомасштабные учения с боевыми стрельбами с участием сухопутных войск и ВВС обеих стран. Как сообщалось ранее, проведение манёвров с военной авиацией предусмотрено с 29 июля по 10 августа в Баку, Нахичевани, Гяндже, Кюрдамире и Евлахе. Манёвры с привлечением сухопутных войск пройдут с 1 по 5 августа в Баку и Нахичевани.

В минувший понедельник в МИД Армении заявили, что считают провокацией объявление Азербайджана о проведении совместных с Турцией военных учений. В ведомстве отметили, что это препятствует урегулированию конфликта между странами.

В среду во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана заявили, что манёвры являются плановыми, проводятся на основе соглашения о военном сотрудничестве и вносят вклад в укрепление регионального мира и безопасности.

Учения проходят на фоне резкого обострения ситуации на армяно-азербайджанской границе, произошедшего в середине июля. В возобновившихся обстрелах стороны обвиняли друг друга.

Дата выхода в эфир 29 июля 2020 года.