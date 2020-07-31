112 – посол Венгрии рассказал о вреде венгерскому меньшинству от украинских реформ

31.07.2020, 14:05, Новости дня

Реформа образования, использование языка и административная реформа имеют негативный эффект для венгерского меньшинства на Украине, заявил венгерский посол в Киеве Иштван Ийдярто. Как пишет «112 Украина», дипломат добавил, что пока с украинской стороны не будет прогресса в решении этих проблем, Венгрия будет сохранять вето на решения комиссии Украина — НАТО.



Reuters

На Украине на данный момент существуют три реформы, которые являются негативными для венгерского меньшинства. Как передаёт «112 Украина», об этом заявил посол Венгрии на Украине Иштван Ийдярто.

«Это реформа образования, использование языка и административная реформа. Каким-то образом эти три в определённом смысле широких взглядов очень прогрессивные, очень европейские реформы, причиняют постоянное ухудшение прав меньшинств. Это главная проблема», — отметил Ийдярто.

Ийдярто объяснил, почему указанные три вопроса имеют значение для венгерского меньшинства на Украине.

«Язык — это инструмент, которым вы сохраняете свою идентичность, и то, каким образом вы передаёте свою идентичность детям. Образование, поскольку это организованная форма, это о том, как эта идентичность также может быть передана вашим детям. И третье — это административная среда вокруг вас, потому что это обеспечивает вам возможности эффективно участвовать в вопросах, касающихся вас, ситуации в вашей деревне, вашем городе», — отметил посол.

Будапешт надеется, что дискуссия с украинской стороной по данным вопросам будет возвращена в правовое поле. По мнению посла, результат может быть достигнут, если стороны переговоров избавятся от политических аргументов.

Посол добавил, что пока с украинской стороны не будет прогресса в решении данных проблем, Венгрия будет сохранять вето на решения комиссии Украина — НАТО на министерском уровне, хотя и не рада ему.