Дети младше 5 лет могут распространять коронавирус больше, чем взрослые — исследование

31.07.2020, 13:56, Разное



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Исследование, результаты которого опубликованы в журнале JAMA Pediatrics в четверг, проводилось с 23 марта по 27 апреля в детской больница им. Анн и Роберта Х. Лурье (Ann & Robert H. Lurie Children’s Hospital) в Чикаго. Специалисты взяли мазки из носа у 145 взрослых и детей с подтвержденным COVID-19 с легкими и умеренными формами в течение недели после появления симптомов. Пациентов разделили на три группы: 46 детей младше 5 лет, 51 ребенок от 5 до 17 лет и 48 взрослых 18-65 лет.

Лабораторные исследования образцов показали, что у самой младшей возрастной группы уровень генетического материала SARS-CoV-2 в верхних дыхательных путях был в 10-100 раз выше, чем у детей более старшего возраста и взрослых. Это может означать, что у маленьких детей вирусная нагрузка выше, поэтому они могут распространять инфекцию больше, чем другие пациенты.

Авторы отмечают, что недавнее лабораторное исследование показало, что дети с повышенной вирусной нагрузкой респираторно-синцитиального вируса (RSV) более склонны к распространению инфекции.

«Маленькие дети потенциально могут быть важными факторами распространения SARS-CoV-2 среди населения», – пишут исследователи.

В настоящий момент доподлинно известно, что дети реже заражаются коронавирусом и в основном переносят его легко и даже бессимптомно, однако до сих пор нет ответа на вопрос, как они распространяют инфекцию между собой и среди взрослого населения. Поступающие данные из разных стран очень противоречивы. Так, в Швейцарии ученые отследили контакты всех маленьких пациентов с диагнозом COVID-19, которые были госпитализированы в больницу Женевы. Исследователи утверждают, что дети были предполагаемыми распространителями коронавируса только в трех случаях из 39.

В Южной Корее исследователи изучили контакты около 5700 пациентов с января по март, и выяснили, что дети младшего возраста реже становятся источниками заражения по сравнению с детьми от 10 лет. В 19% контактах внутри семьи были задействованы дети от 10 до 19 лет, в 5,3% – дети от 0 до 9 лет. Эти данные противоречат выводам медиков из Чикаго, но есть важный нюанс: все это время детские сады и школы в Южной Корее были закрыты на карантин, поэтому неизвестно, как распространяют инфекцию дети, которые каждый день находятся вместе в одном помещении.