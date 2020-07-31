Адвокат оценил вероятность освобождения задержанных в Белоруссии россиян

31.07.2020, 13:48, Новости дня

Задержанные в Белоруссии по подозрению в приготовлении к массовым беспорядкам граждане России, скорее всего, останутся под стражей до суда, сообщил белорусский адвокат Виталий Мошкин.

«Для того, чтобы комментировать подобного рода дела, правильнее было бы общаться с теми защитниками, которые непосредственно проходят по данному уголовному делу. Я таким защитником не являюсь. Однако если рассуждать чисто теоретически, вряд ли задержанных отпустят из-под стражи на время следствия под домашний арест, поскольку у этих граждан нет вида на жительство и разрешения на постоянное проживание в Белоруссии. Скорее всего, это будет мера пресечения в виде заключения под стражу. Хотя УПК и не содержит в себе прямого запрета, то есть в теории им может быть назначен и домашний арест», – сказал Мошкин, передает РИА «Новости».

На вопрос, где могут содержаться задержанные россияне, он ответил, что, если дело ведет Следственный комитет, то и в СИЗО КГБ. Также, предположительно, россияне могут быть размещены в городе Жодино Минской области, в тюрьме №8, где есть изолятор временного содержания.

Мошкин также сообщил, что закон не предполагает передачу материалов дела для расследования российской стороне, однако консул может быть ознакомлен с ними в целом.

Ранее в Кремле заявили, что задержание граждан РФ на территории Белоруссии не соответствует союзническим отношениям Москвы и Минска.

Напомним, в Белоруссии задержали 33 россиян, 32 человека из которых, как утверждается, являются бойцами частной военной компании Вагнера. Белорусская сторона подозревает, что они якобы планировали дестабилизировать обстановку в республике. Возбуждено дело о подготовке терактов.

Кроме того, Минск заявил о подготовке в РФ «еще двух группировок», чтобы «делать революцию» в Белоруссии. Москва назвала заявления белорусской стороны одиозными и не выдерживающими никакой критики.

Посол РФ в стране Дмитрий Мезенцев сообщал, что основанием для приезда россиян в Белоруссию стал договор с фирмой, зарегистрированной в республике. У каждого из них есть соответствующий трудовой договор. Он отмечал, что россияне собирались вылететь из Минска в Стамбул, чтобы «обеспечивать охрану энергетической инфраструктуры и ресурсов».