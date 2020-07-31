 

Мария Шукшина снималась в сериале “Серебряный бор” в маминых нарядах 30-летней давности

31.07.2020, 13:43, Разное

Действия в сериале “Серебряный бор” происходят в 80-х. По
словам Марии Шукшиной, авторы ленты очень старались воссоздать дух того
времени. Артистка отметила, что теленовелла несет свет и напоминает о семейных
ценностях.

Звезда призналась, что большой вклад в создание персонажа внесла ее знаменитая мать – актриса Лидия Федосеева-Шукшина. Она одолжила Марии ретронаряды из личного гардероба.

“Мама такая модница и, главное, хранительница!” – сказала
Шукшина. Лидия Николаевна сберегла все свои платья времен СССР.
Пожилая артистка с удовольствием отдала одежду съемочной группе сериала “Серебряный
бор”.

По словам Марии Шукшиной, в эпоху дефицита ее мать делала
покупки в магазине “Березка”. Одежду от европейских модельеров, которую на территории
Советского Союза было не достать, Федосеева-Шукшина приобретала за границей,
куда выезжала на фестивали.

Катю Лапину в сериале “Серебряный бор” сыграла
актриса Алина Ланина. 31-летняя звезда показывала матери фото со съемок картины.
Родительница Ланиной, глядя на кадры с площадки, погружалась в ностальгию. По
словам Алины, в 80-е с декоративной косметикой было туго, поэтому модницы
толкли елочные игрушки в пыль, а получившуюся пудру наносили на веки, чтобы
придать им блеск.





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