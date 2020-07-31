Эксперт назвал главную проблему выдвиженца «Справедливой России» на выборах в Пермском крае

31.07.2020, 13:30, Новости дня

Проблема справедливороссов – в том, что им неинтересны выборы на местном уровне. Поэтому у них недостаточно муниципальных депутатов, которые могли бы поставить подпись за кандидата в губернаторы от своей партии, – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Так он прокомментировал то, что Пермском крае кандидат-«эсер» Александр Репин не прошел муниципальный фильтр на выборах губернатора.

«Пройти фильтр в этом году легче, в сравнении с выборами 2017 года, – отметил директор Центра политического анализа (ЦПА), политолог Павел Данилин. – В 2,5 раза сократилось число депутатов, у которых необходимо собирать подписи». Следовательно, подчеркивает эксперт, у выдвиженцев партий есть больше шансов пройти муниципальный фильтр.

Как сообщили в пятницу региональные издания Пермского края, из гонки на выборах кандидата в губернаторы выбыл представитель «Справедливой России» Александр Репин. Репин представил в избирком 107 подписей, собранных в 37 муниципальных образованиях. Крайизбирком не засчитал шесть подписей. Но в ходе проверки выяснились совпадения с подписями, собранными другими кандидатами. В результате засчитанных подписей оказалось недостаточно для регистрации. Недостаточным было и количество муниципалитетов, в которых собраны засчитанные подписи – 31, сообщило агентство Regnum.

«На начальном этапе – на этапе сбора подписей, никто из муниципальных депутатов не говорил о том, что на них как-либо давят, запрещают расписываться за кого-либо и тому подобное», – отметил Данилин. По оценке политолога, была адекватная, конкурентная ситуация, и кандидаты имели все возможности для сбора подписей. «Всего выдвинулось восемь кандидатов, из них четверо прошли муниципальный фильтр. Это нормальный результат», – подчеркнул Данилин.

Что касается «Справедливой России», то всего у этой партии в крае всего 38 депутатов, напомнил эксперт. «Проблема справедливороссов, как обычно – в том, что они не участвуют в муниципальных кампаниях, им интереснее выдвигаться в региональное заксобрание, в Госдуму. А местный уровень партии неинтересен», – заметил политолог. При этом Данилин отметил, что в регионе еще остались муниципальные депутаты, которые могли бы поставить свои подписи. «Если бы этих депутатов посетили, то они бы поставили свои подписи, – уверен собеседник. – Но, как я полагаю, главная проблема Репина – это его технологи, которые не работали с людьми, а занимались пиаром. Делали листовки, где рассказывали, какой Репин хороший человек».

Возможно, и сам выдвиженец «Справедливой России» не очень хотел участвовать в губернаторской кампании, заметил Данилин. «Не исключено, что он просто хотел решить вопросы коммерческого характера, которые волнуют его лично, – предположил Данилин. – В конце концов, он отреагировал спокойно: «Не прошел – значит, не прошел». Он, правда, посетовал на то, что один муниципальный депутат не может ставить несколько подписей, но закон есть закон, и менять его ради одного Репина никто не собирается».

По мнению эксперта, показательно, что пермский справедливоросс не собирается как-либо протестовать, собирать митинги и т.д. «Это говорит о том, что Репин смирился с поражением, согласился с ним», – резюмировал Данилин.