 

Затонувшую БРДМ подняли со дна Керченского пролива на парашютах

31.07.2020, 13:30, Новости дня

Затонувшую во время акции «Дорога мужества» бронированную разведывательно-дозорную машину (БРДМ-2) подняли на парашютах со дна Керченского пролива, сообщил пресс-секретарь межрегиональной общественной организации «Военно-техническое общество» Андрей Коннов.

«Бронемашину подняли со дна пролива. Она висит на специальных парашютах. При этом сам автомобиль остается в воде», – передает РИА «Новости» слова Коннова.

По его словам, на данный момент решается вопрос транспортировки машины к берегу.

Напомним, бронетранспортер, форсировавший Керченский пролив в рамках акции «Керченский десант «Дорога мужества» утонул в субботу. Членов экипажа эвакуировали. 

В Сети также публиковали видеозапись, снятую членами экипажа затонувшей машины.





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