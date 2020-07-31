 

Светлана Бондарчук выходит замуж за молодого любовника

31.07.2020, 13:23, Разное

Светлана Бондарчук получила немало восторженных комментариев, в том числе от представителей отечественного шоу-бизнеса. Она обнародовала фотографии, на которых позирует в белом эффектном платье и с вуалью на лице. Многие сочли, что наряд подозрительно похож на свадебный.

Между тем появилась информация, что Светлана Бондарчук выходит замуж. Якобы торжественная церемония состоится через пару недель, 15 августа. Светские сплетники гадают, где пройдет торжество: на крыше Петровского пассажа или на крыше “Бюро” в ЦУМе.

Избранником Светланы Бондарчук стал ее возлюбленный Сергей Харченко. Мужчина значительно моложе, однако разница в годах влюбленных совершенно не смущает. Они живут вместе, и Светлана с удовольствием общается с маленькой Юнной, дочерью любимого.

Бондарчук предпочитает лишний раз не афишировать романтические отношения с Харченко. Впрочем, она их и не скрывает.

Ее бывший муж, режиссер и актер Федор Бондарчук, еще более закрытый. Он принципиально не говорит о личной жизни. Напомним, что в сентябре 2019 года Федор Бондарчук женился на актрисе Паулине Андреевой, с которой закрутил роман вскоре после развода.

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Публикация от Sveta RU Bondarchuk (@a030aa) 30 Май 2020 в 8:54 PDT

После двух десятилетий брака и расставания Федор и Светлана сумели остаться в хороших отношениях. У них двое детей – сын Сергей и дочь Варвара (девочка, к слову, с особенностями развития), а также две внучки.





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