Народную артистку Жемчужную госпитализировали

31.07.2020, 13:23, Разное

Российская актриса и певица Екатерина Жемчужная попала в московскую больницу. За состоянием 76-летней знаменитости следят врачи.

Жемчужная почувствовала недомогание вечером 30 июля. По данным телеграм-канала Mash, у артистки повысилось давление, заболела и закружилась голова.

Напомним, Екатерина Жемчужная снялась в фильмах “Карнавал”, “Королева Марго”, “Кармелита” и “Цыганское счастье”. В 1999 году ей присвоили звание народной артистки России.