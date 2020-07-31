 

Мнение: Возвращение к пройденному

31.07.2020, 13:18, Разное

Очевидная "поствыборная" слабость Лукашенко выносит на повестку отложенный ранее вопрос об аннексии Белоруссии со стороны Кремля. Логика в таком сценарии явная. Любая система, попавшая в системный кризис, попадает в него по тривиальной причине – дефицит ресурса. Несбалансированные противоречия пожирают весь имеющийся ресурс, обеспечивающий устойчивость системы, но даже его недостаточно, чтобы удерживать ее. Поэтому система начинает изыскивать этот ресурс внутри, буквально "съедая" себя, что и становится причиной катастрофы. Поэтому поиск внешнего ресурса становится единственным сколь-либо рациональным решением, позволяющим продлить агонию.

Россия как раз и находится сегодня в таком положении – режим отчаянно нуждается в ресурсах, позволяющих ему тянуть дальше. Растущая агрессивность режима связана не только и не столько в старческих изменениях престарелого диктатора, сколько с объективной необходимостью. Поэтому и военные упражнения режима за рубежом, которые к национальным интересам имеют бесконечно далекое отношение, а вот к интересам условного кооператива "Озеро" – очень даже прямое. Поэтому и неприкрытый грабеж населения, захват собственности региональных кланов (и неизбежное их сопротивление – что видно по нарастанию региональных протестов).

Аннексия Белоруссии лежит в том же ряду. Она позволит режиму перераспределить собственность и продлить агонию. Ненадолго – на года полтора-два, ну, три. Не больше. Но кто же смотрит так далеко?

Белорусские события теоретически могут позволить воспользоваться ситуацией. В случае поражения Лукашенко можно объявить произошедшее майданом и попытаться помочь братскому народу от козней Запада. В случае его победы – естественно, вымученной и вполне вероятно, сфальсифицированной – Лукашенко рискует пойти по пути Мадуро, стать нелегитимным не только для народа, но и для Запада, между которым и Россией Лукашенко ранее вполне успешно маневрировал. "Выдавить" согласие Лукашенко на "Союзное государство" в таких условиях станет значительно легче.

В любом случае мягкий или не очень мягкий сценарий аннексии становится вполне реальным. Помешать ему могут внутренние проблемы в самой России – всё уже на грани. По многим признакам мы уже в зоне перехода к катастрофе, а в этом состоянии перестают действовать решения, выглядящие рационально в ситуации кризиса. Поэтому может получиться так, что Лукашенко поспешил с выборами, а Кремль – наоборот, опоздал с аннексией. Но всё это можно подтвердить или опровергнуть лишь на практике. Вероятности высоки, но станут ли они реальностью – будет видно.

Источник: Эль Мюрид





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