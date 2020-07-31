Песков назвал передергиванием сообщения о сворачивании переговоров по Донбассу

31.07.2020, 13:08, Новости дня

Сообщения о якобы сворачивании переговорного процесса по Донбассу являются передергиванием, замглавы администрации президента Дмитрий Козак такого не писал и не говорил, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Ни о каком сворачивании переговоров Козак не писал, не говорил, и если это утверждается, это является передергиванием», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Он добавил, что «Россия была, есть и остается приверженной минским договоренностям и считает, что минский комплекс мер является безальтернативной базой для продолжения поисков путей урегулирования».

Ранее СМИ сообщили, что замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак написал письмо советнику канцлера Германии Ангелы Меркель с копиями для представителей Франции и Украины, в котором он якобы назвал переговоры по Донбассу на уровне политсоветников бессмысленными и предложил отказаться от этого формата.

Ранее в уже Москве ответили на слухи в украинских СМИ о «планах России» выйти из переговоров по Донбассу.