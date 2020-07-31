На спорте и в полной боевой готовности: Мария Шарапова тренируется на пляже

31.07.2020, 12:55, Разное

Экс-первая ракетка мира могла уйти из большого тенниса, но кажется, никогда не уйдет из спорта и не перестанет поддерживать себя в тонусе. Очередное подтверждение этому можно увидеть на новых фото Марии Шараповой, сделанных папарацци на одном из пляжей Лос-Анджелеса. Выпады с гантелями, проходки со спортивными резинками, отжимания и скручивания, а также целая бокс-сессия с ее тренером Томми Кассано— тренировку спортсменки точно нельзя назвать легкой. Впрочем, судя по улыбке, которая то и дело мелькает на лице Шараповой на снимках, физические нагрузки не даются ей тяжело, а даже наоборот — заряжают позитивом и бодростью.

Мария Шарапова

Последний месяц находящаяся в Америке Мария старается проводить на свежем воздухе и вдали от больших городов и скоплений людей. Еще в начале июля она выложила в личном Instagram первую боксерскую сессию вместе с Томми Кассано и написала:

Боже, я забыла то, какой ты жесткий. Тренировки на свежем воздухе, я скучала по вам.

Помимо занятий спортом бывшая теннисистка также практикует хайкинг и длительные прогулки. Судя по ее блогу, не так давно она путешествовала по Колорадо и Санта Барбаре, посетила Национальный парк Месса Верде и любовалась каньонами и зелеными лесами.

Напомним, что в начале этого года Мария Шарапова объявила, что после 28 лет на корте она решила покинуть большой теннис:

Неужели я готова оставить позади ту единственную жизнь, которую когда-либо знала? Как можно уйти от кортов, на которых тренировалась с самого детства, от игры, которую любишь и которая принесла несказанные слезы и неописуемую радость, от спорта, в котором обрела семью, и болельщиков, которые поддерживали тебя более 28 лет? Я новичок в этом деле, так что, пожалуйста, прости меня. Теннис, я прощаюсь с тобой.

— написала Шарапова в своем эссе для изданий Vogue и Vanity Fair. Многие предположили, что этот шаг связан с тем, что теннисистка готовится начать новую главу в своей жизни и выйти замуж за своего бойфренда, 40-летнего основателя аукционного дома Paddle 8 Александра Гилкса. Чем Мария планирует заниматься теперь, спортсменка пока не рассказывает, но уверяет СМИ, что и дальше планирует развивать свой бизнес по производству полезных сладостей Sugarpova.

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Публикация от Maria Sharapova (@mariasharapova)16 Июл 2020 в 11:38 PDT