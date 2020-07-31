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31.07.2020, 12:53, Разное

Социальная изоляция увеличивает риск развития ожирения у женщин. К такому выводу пришли исследователи из университета Британской Колумбии (Канада).
Научные работники провели анализ социальных связей более 28 тысяч людей, возраст которых составил 45-85 лет, и их связь с массой тела, окружностью талии. Оказалось, что женщины, у которых наблюдается чрезвычайно низкое число или полное отсутствие социальных контактов, больше подвержены риску развития ожирения, в сравнении с мужчинами с таким же уровнем социального взаимодействия.

Так, у одиноких представительниц женского пола чаще развивалось абдоминальное и общее ожирение. У тех из них, кто проживал один и имел невысокую ежемесячную социальную активность, был самый большой средний объем талии. Тем временем у мужчин всё происходило наоборот. Те, кто был женат и имел значительное количество социальных контактов, имели более высокий показатель объема талии и предрасположенность к ожирению, чем одинокие.

Стоит отметить, что в данном исследовании не рассматривались факторы, способствующие такому различию между мужчинами и женщинами. Однако специалисты предполагают, что они в какой-то мере могут быть связаны с отличиями в гендерных ролях и социальными ожиданиями от этих ролей.

Учёные считают, что данная научная работа может поспособствовать корректировке лечения одиноких пожилых женщин, которые страдают от ожирения. Так, к правильному питанию и физическим нагрузкам будут добавлять и мероприятия социального характера.





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