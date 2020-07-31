 

Кравчук предложил «особую систему управления» в Донбассе

31.07.2020, 12:53, Новости дня

Первый президент Украины Леонид Кравчук, возглавивший делегацию Киева на переговорах контактной группы по Донбассу, предложил компромиссы по решению ситуации на востоке страны, указав, что о предоставлении региону особого статуса речи не идет.

Кравчук заявил, что он «не воспринимает» особый статус Донбасса, так как ему «непонятно, что это такое», передает ТАСС.

«Но я могу воспринять не «особый статус», а «особую систему управления» в этих регионах. Это уже компромисс. Управление, но не статус», – добавил он.

По мнению Кравчука, это мог бы быть один из шагов, для того, чтобы «люди начали действовать, и решать сложные вопросы, привлекая туда инвестиции, чтобы сравнительно быстро восстановить жизнь и дать людям шанс работать, зарабатывать и жить нормально». Он отметил, что эти компромиссы не касаются суверенитета Украины.

При этом глава украинской делегации считает, что с предоставлением особого статуса неподконтрольным сейчас Киеву территориям Донбасса они превратятся в «какое-то отдельное государство, с какими-то особыми политическими полномочиями».

Ранее Кравчук заявил о готовности идти на компромиссы по Донбассу. Затрагивая вопрос особого статуса региона, он отмечал, что будет выступать за переход от общих слов к «конкретным действиям».





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