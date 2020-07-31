 

Политик о целях задержания россиян в Белоруссии: Домашняя заготовка

31.07.2020, 12:43, Разное

“Склоняюсь к мысли, что это домашняя заготовка белорусских властей”, – заметил Лев Марголин. В то, что россияне приехали в Белоруссию для дестабилизации обстановки перед выборами, он не поверил.

Скорее всего, речь идет о попытке Александра Лукашенко повлиять на ситуацию в стране. О том, чего он пытался добиться, говорят первые шаги белорусских властей.

Марголин обратил внимание: будь обвинения реальными, в первую очередь Минску следовало отправить соответствующую ноту в российское дипломатическое ведомство. “Вместо этого они пригласили в ЦИК альтернативных кандидатов, объявили об усилении мер безопасности внутри страны”, – подчеркнул эксперт.

Добавляется сюда и предыдущий опыт Лукашенко. Пугать народ провокациями, по словам Марголина, излюбленная тактика властей Белоруссии. “Ситуацию можно рассматривать как попытку сбить протестный настрой накануне выборов”, – заключил он.

Напомним, что белорусские власти отчитались о задержании 32 “иностранных боевиков”, которых тут же обвинили в терроризме, а затем – в попытке дестабилизировать ситуацию в стране. Задержанными оказались россияне.





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