Стало известно о снижении тарифов ЖКХ в Подмосковье: кто будет платить меньше

31.07.2020, 12:43, Разное

Приятную новость сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Жители сел и деревень будут получать квитанции за услуги ЖКХ, в которых сумма к оплате будет значительно меньше.

Тарифы снизились из-за того, что коммунальная инфраструктура была модернизирована, а также за счет объединения территорий в городские округа. К примеру, Серпуховский район теперь непосредственно относится к Серпухову. Раньше это были разные территории. Таким образом, работа служб и компаний стала централизованной.

Размер тарифов зависит от территории. Большие изменения коснулись ЖКХ в Сергиево-Посадском городском округе (г.о.). Так, в деревне Селково, где живут свыше одной тысячи человек, сумма к оплате станет меньше на 2082 рубля. Жители села Шеметово сохранят в кошельках 1467 рублей, а деревни Березняки – 891 рубль.

В Волоколамском г.о. платежки снизились на 896 рублей. Сельчане из Михнево, Леонтьево и Малино, относящиеся к г.о. Ступино, отдадут за коммунальные услуги на 761 рубль меньше.

Снижение тарифов коснулось и других населенных пунктов. Сумма в платежках станет меньше минимум на 40 рублей.

О снижении тарифов ЖКХ заговорил и временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев. Он отметил, что жители региона не могут платить за коммунальные услуги из-за высоких цен. Однако пока неясно, когда гражданам ждать такой меры.