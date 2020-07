Трамп предложил перенести президентские выборы, но у него нет на это полномочий

31.07.2020, 12:35, Новости дня

Глава Белого дома поднял вопрос о переносе выборов президента, выразив опасения, что им грозит невиданная ранее фальсификация, пишет NBC. При этом, согласно конституции США, только конгресс обладает полномочиями изменять дату голосования, отмечает телеканал.



Reuters

Дональд Трамп поднял вопрос о потенциальном переносе грядущих президентских выборов в США. Он предположил, что голосование даст широкий простор для фальсификаций, пишет NBC.

«При всеобщем голосовании по почте (речь не о голосовании по открепительным удостоверениям, которое является хорошим) выборы 2020 года станут самыми НЕТОЧНЫМИ И ПОДТАСОВАННЫМИ за всю историю выборов, — написал глава Белого дома в Twitter. — Это будет огромный конфуз для США. (Возможно, стоит. — ИноТВ) отложить выборы, пока люди не смогут проголосовать должным образом, спокойно и безопасно???»

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote???

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, 2020

Ранее Трамп заявил, что голосование по почте уже показало себя «катастрофическим бедствием». По его словам, демократы знают, что подобный способ волеизъявления позволяет другим странам ещё увереннее влиять на американские выборы.

Критики опасаются, что действующий президент попытается отсрочить выборы 2020 года на фоне пандемии коронавируса. На недавних слушаниях юридического комитета палаты представителей у генпрокурора США Уильяма Барра поинтересовались, может ли Трамп изменить дату голосования. «Я не изучал этот вопрос в соответствии с конституцией», — признался чиновник.

Власти штатов обладают правом откладывать праймериз. Но, согласно американской конституции, только конгресс имеет полномочие перенести выборы президента, обращает внимание NBC.