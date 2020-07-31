Capital – «Африканку» и «Китайца» больше не попробуешь — французское кафе очистило своё меню от расистских десертов

31.07.2020, 12:35, Новости дня

Известному кафе-мороженому во французском городе Сен-Рафаэль пришлось убрать из меню десерты под названием «Африканка» и «Китаец» из-за критики в социальных сетях, передаёт Capital. Пользователи сети сочли названия мороженого, сохранившегося в меню с 1947 года, расистскими и призвали к бойкоту заведения. Сами владельцы заверили, что не хотели никого оскорбить и попросту сохраняли традиции заведения.



Twitter/@stioucha

С понедельника 27 июля в известном кафе «Голубой цыплёнок» в городе Сен-Рафаэль в департаменте Вар больше нельзя заказать «Африканку» или «Китайца», пишет Capital. Как передаёт издание, кафе-мороженое, существующее с 1947 года, убрало из меню десерты с вышеупомянутыми названиями, столкнувшись с полемикой.

Всё началось с призывов одной из пользовательниц Twitter к бойкоту заведения, «предлагающего десерты с абсолютно расистскими названиями и украшением». В социальных сетях это сообщение получило 14 тыс. репостов менее чем за неделю.

Позднее дело было передано на рассмотрение депутата Пятого округа департамента Вар от партии «Демократическое движение» Мишеля Клейсбауэра, который обсудил его с префектом Фредериком Потье — межведомственным делегатом по борьбе с расизмом, антисемитизмом и противодействием ЛГБТ. «Я прекрасно понимаю, что владельцы «Голубого цыплёнка» не хотели никого обидеть. Но в наше время такого рода вещам уже не место», — прокомментировал ситуацию Филипп Мишель Клейсбауэр в колонке региональной газеты.

Однако, по мнению мэра города Сен-Рафаэль Фредерика Маскелье, полемика вокруг названий блюд неуместна: «Это мороженое в меню уже 70 лет! Я сам в возрасте 10 лет лакомился этим знаменитым шоколадным мороженым. Да, сегодня это не в духе времени. Но делать из этого целую историю, призывать к бойкоту… нет! В каком-то смысле, мне кажется, эти люди оказывают дурную услугу делу, в интересах которого они действуют», — заметил градоначальник.

Тем не менее владельцы «Голубого цыплёнка» предпочли убрать из меню «Африканку» — стаканчик шоколадного мороженого, вызывавшего споры уже в прошлом году, а также «Китайца» — десерт с лимонным мороженым.

По словам владельцев заведения, меню оставалось неизменным с 1947 года, и новые хозяева, купившие кафе в 1986 году, также его придерживались. «С тех пор никто не прибивал нас к позорному столбу и не оскорблял так, как это делалось в последние 48 часов… По наивности, мы сохранили это мороженое таким, каким оно было, ни разу, ни единой секунды не подумав о плохом. Мы всегда уважали всех. Мы никогда не были расистами», — защищается от обвинений владелец кафе.

Депутат Филипп Мишель-Клейсбауэр упомянул о возможной организации «дискуссии в этом заведении, чтобы каждая сторона могла свободно высказаться и продемонстрировать свою искренность», в ближайшие месяцы. Неизвестно, положительно ли отреагировали на это приглашение владельцы «Голубого цыплёнка», замечает издание.