 

Компания Xiaomi презентовала в России фитнес-браслет Mi Smart Band 5

31.07.2020, 12:30, Разное

В РФ состоялась презентация нового фитнес-браслета компании Xiaomi, получившего название Mi Smart Band 5. Во время мероприятия стало известно, что на российский рынок новинка будет поставляться без NFC.
Отмечается, браслет имеет 1,1-дюймовый AMOLED-экран. Mi Smart Band 5 отличается высокой водонепроницаемостью. Браслет можно использовать на глубине до 50 метров. Автономность работы устройства составляет 14 дней. Ремешки для него существуют в шести цветах. Функционал этой модели включает в себя одиннадцать упражнений, что на пять больше, чем предлагают предыдущие фитнес-трекеры компании. Кроме того, пользователям предлагается обновленный измеритель пульса, трекинг сна, управление стрессом и мониторинг менструального цикла. Вдобавок пользователь сможет делать снимки на смартфон с помощью браслета.

Международная модель Mi Smart Band 5 оказалась дороже китайского варианта. Несмотря на то, что ранее ожидалось, будто в новинке будет присутствовать модуль NFC, на российский рынок она выйдет без него. В продажу на территории РФ трекер должен выйти в августе.





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