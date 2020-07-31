 

Заявление Зеленского о “бомбящих всех украинских самолетах” осудили в Сети

31.07.2020, 12:23, Разное

Несколько дней назад украинский лидер посетил киевскую детскую больницу. Владимир Зеленский принял участие в открытии нового корпуса учреждения. Видеозапись визита появилась на официальной странице офиса президента в “Фейсбуке”.

Один из репортеров поинтересовался у главы страны, почему здание не открыли в День защиты детей. Президент предпочел не отвечать этот вопрос. Он отметил, что на Украине все любят цифры и поэтому хотят, чтобы в важную дату было открыто нечто грандиозное.

“Ко Дню независимости мы должны сделать новый самолет и показать всем, какие мы сильные: самолеты летят, будем всех бомбить!”, – сказал Зеленский. При этом люди часто забывают о качестве и надеются доработать проект уже после презентации.

Слова украинского лидера о самолетах вызвали неоднозначную реакцию в Сети. Многие пользователи осудили Владимира Зеленского. “Что Вы такое несете? Кошмар”, “Вам надо выспаться”, “Позорище”, “Раньше я Вас уважала, а теперь разочарована”, – написали возмущенные комментаторы.

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Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official) 8 Июл 2020 в 10:37 PDT

Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с главой России Владимиром Путиным. Они обсудили урегулирование ситуации в Донбассе. Отмечается, что беседа состоялась по инициативе украинского лидера.





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