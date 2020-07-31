Министры “Люблинского треугольника” встретятся в Украине осенью

31.07.2020, 12:08, Новости дня

Встреча министров иностранных дел “Люблинского треугольника”, образованного в этом месяце Польшей, Литвой и Украиной, пройдет в Украине осенью. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге 31 июля, сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Договорились с польским и литовским коллегами, что следующая встреча министров состоится в Украине уже осенью этого года. Мы настроены на поддержку динамичного диалога и развитие нашего нового формата”, – сказал Кулеба.

Министр подчеркнул, что это первый международный формат, который Украина создает на западном векторе со времен независимости.

“Обычно мы присоединяемся к уже существующим структурам, а здесь выступаем с лидерских позиций и с партнерами создаем новые механизмы”, – сказал министр.

При этом Кулеба не назвал конкретную дату встречи.

Министры иностранных дел Украины, Польши и Литвы Дмитрий Кулеба, Яцек Чапутович и Линас Линкявичюс 28 июля в Люблине подписали декларацию о создании “Люблинского треугольника”.

Участники “треугольника” будут координировать действия для защиты международного права в условиях российской агрессии против Украины в трехстороннем формате и с участием НАТО, ООН, ЕС, Совета Европы и ОБСЕ.

Страны задекларировали, что не признают незаконную оккупацию Крыма Россией. Они призвали Россию вывести войска со временно оккупированных территорий Украины, включая отдельные районы Донецкой и Луганской областей.