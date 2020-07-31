 

Мнение: Курбан-байрам

31.07.2020, 12:05, Разное

Сегодня пятница, но в Татарстане, Чечне… и даже в Крыму… сегодня нерабочий выходной день. Потому что Курбан-байрам, праздник жертвоприношения.

Всех мусульман – с праздником!

А к немусульманам просьба быть толерантнее, и не думать, что Курбан-байрам – это дикий праздник, вся суть которого – перерезать горло барану… В конце-концов, резать баранов – это куда лучше, чем пускать в ход ножи для кровавых преступлений…

Источник: Ирек Муртазин





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