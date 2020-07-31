Хабаровск сам

31.07.2020, 12:00, Разное

Дальний Восток должен говорить о своих проблемах от первого лица.

Оживление политики, которое случилось в Хабаровске этим летом, проявило всю пустоту политических элит: партии просто разбежались в разные стороны, как только перед ними открылась неиллюзорная возможность пообщаться со «своими» избирателями. Партийные флаги так и не появились на городских площадях — буквально ни один. Если можно себе вообразить абсолютно спонтанный протест, то дальневосточные события стали его наглядным примером.

Тем временем общий интерес состоит в том, чтобы региональное общественное движение могло выразить себя, сформулировать и заявить рациональные требования. В этом заинтересована даже сама власть: события последних двух недель продемонстрировали, что десяткам тысяч людей, вышедшим на улицу, просто не с кем вступить в диалог. Власть так долго работала над разрушением общего для всей страны информационного пространства, что теперь и сама утратила представление о людях, которые выходят на хабаровские улицы. Не считать же «представлением о людях» бредовые реплики о «проплаченном протесте». Сам масштаб происходящего исключает всякую постановку и манипуляцию.

Диалог мог бы способствовать понижению напряженности. А вот фантастические представления о регионе служат, скорее, средством «заметания проблем под ковер». Давайте признаем:

Дальний Восток для московских журналистов — это Нарния, только непривлекательная и лишенная собственного лица.

Это не потому, что этого лица нет, а потому, что оно не представляет для них интереса. Я говорю это с полной симпатией к столичным журналистам: конструировать региональную самобытность — это вообще не их работа.

Большинство из них напишут про «нерешенные социальные проблемы», разбитые фонари (найдут такие — они есть в любом городе) и про невыносимо высокие цены на кур. Они напишут все то, что можно написать про любой город Нечерноземья, — и уедут. Я даже не уверен, что эти тексты не были написаны до приезда в Хабаровск… или что они не могли быть написаны вообще без выезда сюда — это просто стандартные речекряки «про социалочку», выполненные с фирменной агрессивно-ноющей интонацией.

А Хабаровск останется со своими индивидуальными проблемами и пребудет с ними дальше.

Сам! В моей короткой заметке это ключевое слово — сам: субъект, имеющий собственное лицо и наделенный своим, индивидуальным внутренним содержанием. Только давайте договоримся о том, что если хабаровчане — субъекты, а не коллективный объект внешнего управления, то они должны обладать и собственным оригинальным голосом. О, какая это страшная участь — когда как бы «твоим голосом» говорит столичный корреспондент! Вот представьте себе, это примерно как если бы Марк Дакаскос в кино вдруг заговорил голосом Лии Ахеджаковой. Понятно, озвучивание, понятно, что актер озвучивания, возможно, даже не слишком сильно искажает исходные реплики актора… Но, черт возьми, почему на моем экране рот открывает Марк Дакаскос, но я слышу голос Лии Ахеджаковой? Я надеюсь, эта метафора в достаточной мере ярка.

Я хотел бы подчеркнуть — я лично благодарен каждому журналисту, который добросовестно освещает хабаровские протесты. Однако взгляд извне, даже самый ценный, не сможет заменить человеческого монолога от первого лица, «от себя», от людей, которые родились на Дальнем Востоке и живут здесь. И я думаю, что читатель уже понял, что я имею в виду: я хочу сказать о том, что формулирование региональной повестки дня и ее трансляция вовне региона — это работа в первую очередь для местного думающего и пишущего сообщества.

Выстраивание общего информационного пространства для всей страны с неизбежностью требует, чтобы региональная пресса имела возможность «дорастать» до федерального уровня. Ситуация, при которой все «федеральные СМИ» базируются в одной лишь Москве, собственно, и представляет собой разрыв русскоязычного информационного пространства. Получается так, что такая «федеральная» пресса постепенно превращается в региональную — московскую, поскольку она «видит» только информационное «поле» города Москвы, максимум — ближайшего Подмосковья. Остальная страна для московской региональной прессы — терра инкогнита, а все, что за Байкалом, я повторюсь, — Нарния.

А ведь было время, когда в Хабаровске базировались вполне качественные СМИ.

Стоит только вспомнить издания hleb.asia, «Амурбург», «Ригму Инфо». Хорошую репутацию имело хабаровское подразделение издательского дома «КоммерсантЪ». Только те люди, которые живут, действуют, пишут, думают и чувствуют в своем родном городе, — только они могут сформулировать направление для городской общественной жизни! Только они способны «нарисовать» для региона его собственное уникальное лицо и представить его urbi et orbi. Столичный журналистский десант никогда не заменит местной общественной жизни. Голос хабаровского протеста — это голос нашего же, местного, хабаровского диалога — диалога между земляками, о результатах которого мы, раньше или позже, будем готовы рассказать всем.

Для того чтобы «было хорошо», мы сначала должны договориться здесь друг с другом о принципах совместной деятельности на Дальнем Востоке. А вот когда этот процесс даст свои плоды — тогда и столичные журналисты тоже смогут сказать о нас что-то содержательное. Это произойдет тогда, когда мы сами будем готовы содержательно рассказывать о себе.

Константин Бубон

юрист, г. Хабаровск,

специально для «Новой»