 

Бренд Hyundai анонсировал внедорожник Palisade для РФ и Китая

31.07.2020, 11:55, Новости дня

Новый южнокорейский внедорожник Hyundai Palisade официально представят в РФ к октябрю, тогда как первые продажи стартуют в ноябре нынешнего года.

Такие данные озвучили в руководстве российского подразделения компании Hyundai. Вместе с тем основные технические параметры внедорожника Hyundai Palisade пока удерживаются в тайне от публики. Известно, что на внутреннем рынке автомобиль получил 3,8-литровый бензиновый мотор, который выдает 295 л.с. мощности. Также продается комплектация с 2,2-литровым дизельным агрегатом на 202 л.с. мощности.

Приобрести данный автомобиль в Южной Корее можно от 2,13 млн рублей в базовой комплектации в пересчете на российскую валюту. Стоимость внедорожника Hyundai Palisade для РФ будет известна после официальной премьеры.





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