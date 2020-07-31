Собчак развеяла слухи о том, что Богомолову подарили первую квартиру в Москве

31.07.2020, 11:53, Разное

Российская телеведущая Ксения Собчак рассказала, что ее супруг Константин Богомолов очень долго копил на свое первое жилье. Но квартиру площадью 60 квадратных метров он купил сам, никто ее ему не дарил, хотя некоторые СМИ утверждали иначе.

По словам Собчак, долгое время Богомолов скитался по съемным квартирам, поскольку своего жилья у него не было. Ему потребовалось много времени, чтобы накопить на собственную квартиру. Кроме того, телеведущая опровергла слухи о том, что Богомолову жилье подарила мэрия Москвы.

Также она заявила, что после женитьбы Богомолов не стал купаться в ее роскоши, потому что ее у телеведущей тоже нет. После смерти отца она начала зарабатывать самостоятельно и подобно супругу первое время снимала жилье в Москве. Сейчас она старается финансово помогать маме, но богатым человеком себя Собчак не считает, если сравнивать ее доходы с заработками Фридмана или Абрамовича.