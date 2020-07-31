Глава Крыма назвал ДТП на трассе «Таврида» «ужасной трагедией»

31.07.2020, 11:53, Новости дня

Глава Крыма Сергей Аксенов выразил соболезнования семьям погибших в ДТП на трассе «Таврида», назвав произошедшее страшной трагедией.

Аксенов написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что «страшная трагедия произошла сегодня в Крыму – разбился пассажирский микроавтобус, в результате чего погибли девять человек».

«Выражаю искренние соболезнования семьям погибших. Желаю скорейшего выздоровления тем, кто пострадал. Мы сделаем все возможное, чтобы оказать любую необходимую помощь и поддержку», – добавил он.

Глава Крыма добавил, что врачи «делают все возможное, чтобы помочь пострадавшим, задействованы все необходимые силы и ресурсы». Он выразил уверенность, что «правоохранительные органы после тщательного изучения всех обстоятельств данного происшествия смогут дать справедливую оценку и привлечь всех ответственных».

«Это необходимо, в первую очередь, для того, чтобы избежать таких ужасных трагедий в будущем», – добавил он.

Утром в пятницу, 31 июля, микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, направлявшийся в Симферополь, столкнулся с КамАЗом на открывшемся 20 июля участке трассы «Таврида». Данные МЧС и МВД расходятся: по одной информации в момент ДТП грузовик стоял на обочине, по второй – двигался по трассе.

В микроавтобусе было 15 человек, из них девять погибли, в том числе водитель микроавтобуса.

По предварительной версии, водитель Mercedes-Benz Sprinter уснул за рулем. По факту ДТП возбуждены два дела.

Напомним, строящаяся четырехполосная трасса «Таврида» соединит Керчь, откуда построен мост через Керченский пролив, с Симферополем и Севастополем. Движение транспорта на первой очереди федеральной трассы от Керчи до Симферополя (190 километров) было открыто 31 декабря 2018 года. Вторую очередь (четыре полосы от Керчи до границы Севастополя) планируется открыть к концу 2020 года. Общая протяженность трассы – 250,7 километра, пропускная способность – до 40 тыс. автомобилей в сутки.