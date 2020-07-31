 

Среди пассажиров попавшего в ДТП на трассе «Таврида» микроавтобуса был украинец

31.07.2020, 11:53, Новости дня

В числе пассажиров микроавтобуса, попавшего в ДТП на трассе «Таврида» в Крыму, был житель Украины, сообщила глава Белогорского района республики Галина Перелович.

«Пострадавшие и погибшие … в основном жители Краснодарского края из одного – Тихорецкого – района. Есть двое из Сургута, один из Хабаровска, один житель Украины с видом на жительство в Краснодарском крае. Один из города Симферополя», – сказала Перелович, передает ТАСС.

Утром в пятницу, 31 июля, микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, направлявшийся в Симферополь, столкнулся с КамАЗом на открывшемся 20 июля участке трассы «Таврида». Данные МЧС и МВД расходятся: по одной информации в момент ДТП грузовик стоял на обочине, по второй – двигался по трассе.

В микроавтобусе было 15 человек, из них девять погибли, в том числе водитель микроавтобуса.

По предварительной версии, водитель Mercedes-Benz Sprinter уснул за рулем. По факту ДТП возбуждены два дела.

Напомним, строящаяся четырехполосная трасса «Таврида» соединит Керчь, откуда построен мост через Керченский пролив, с Симферополем и Севастополем. Движение транспорта на первой очереди федеральной трассы от Керчи до Симферополя (190 километров) было открыто 31 декабря 2018 года. Вторую очередь (четыре полосы от Керчи до границы Севастополя) планируется открыть к концу 2020 года. Общая протяженность трассы – 250,7 километра, пропускная способность – до 40 тыс. автомобилей в сутки. 





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