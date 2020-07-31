Мнение: Побег из Советского Союза

31.07.2020, 11:50, Разное

Великий комбинатор не сумел покинуть СССР: он пытался, но румынские пограничники ограбили его и отправили обратно, к родному берегу. Мы знаем, что эмигрировать из Советского Союза вообще было нелегко — знаменитый пограничник Карацупа, например, за время службы задержал около 500 нарушителей границы, причём около четверти из них он застрелил прямо на месте.

Большие возможности давала протяжённая граница с Финляндией, пересечь которую не составляло особого труда, но Финляндия, не желавшая портить отношения с огромным соседом, возвращала беглецов в СССР.

Советские граждане, пытавшиеся бежать из социалистического рая, хорошо осознавали риск, поэтому предпочитали вообще не связываться с нашими пограничниками. Так, к примеру, некоторые смельчаки прыгали из советских кораблей в воду и добирались до берега вплавь.

Океанограф Станислав Курилов купил для побега путёвку на советский круизный лайнер, который плыл до экватора и обратно. Казалось бы, наши бдительные органы всё рассчитали: теплоход не не заходил в иностранные порты и не проплывал мимо иностранных берегов. Однако решительный учёный прыгнул с кормы, чудом увернулся от винта, надел ласты и, проплыв около 100 километров, достиг Филиппин, откуда и был депортирован в Канаду.

Многие сводили риск к минимуму, устраивая побег прямо за рубежом — например, во время гастролей или во время поездки на научный симпозиум. Чтобы таких случаев было поменьше, за рубеж в советское время старались выпускать только семейных людей: пока они наслаждались видами, допустим, Стамбула, их супруги и дети оставались в заложниках на родине. Некоторым артистам говорили прямо: или вы заводите ребёнка, чтобы было кого оставить в СССР, или выезжать в капстраны даже не рассчитывайте.

Попытка эмиграции приравнивалась в СССР к государственной измене, даже в более-менее цивилизованный хрущёвско-брежневский период за неё можно было схлопотать 10 лет тюрьмы.

Полагаю, я пишу сейчас очевидные вещи, о которых все уже хорошо осведомлены. Теперь, когда мы ещё раз бросили быстрый взгляд на железный занавес, давайте поставим мысленный эксперимент. Допустим, на календаре перелистываются 1930-е годы. Наш герой — физически здоровый советский гражданин, который намерен эмигрировать из страны, чтобы воссоединиться с живущей в другой стране семьёй. Это не враг России и не предатель, никаких государственных секретов он с собой не повезёт.

Каким именно путём вы бы посоветовали нашему герою бежать из Советского Союза?