 

Собчак назвала идиотами россиян, хранящих сбережения в рублях

31.07.2020, 11:48, Новости дня

Телеведущая Ксения Собчак после падения курса рубля на Московской бирже назвала идиотами людей, хранящих сбережения в национальной валюте.

«Скажите, а еще остались идиоты, которые держат свои деньги в рублях в России?», – написала Собчак в своем Telegram.

Пост она сопроводила скриншотом с финансового портала Investing.com, на котором видно, что в четверг курс доллара вырос на 80 копеек (+1,11%) – до 73,38 рубля, а курс евро поднялся на 67 копеек (+0,79%) и достиг отметки 86,27 рубля.

В пятницу утром курс доллара расчетами «завтра» вырос на 20 копеек – до 73,37 рубля, курс евро поднялся на 64 копейки – до 87,29 рубля.





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