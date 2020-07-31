 

По стопам принцессы Дианы: Кейт Миддлтон и принц Уильям отдохнули с детьми на островах Силли

31.07.2020, 11:45, Разное

С марта этого года герцог и герцогиня Кембриджские вместе с детьми – Джорджем, Шарлоттой и Луи – пережидали пандемию COVID-19 в Анмер-Холле. И как бы они ни любили Норфолк, вся семья наверняка мечтала о хорошем отдыхе вдали от места самоизоляции. Этот пусть короткий, но отдых, случился на днях: принц Уильям, Кейт Миддлтон и их дети побывали на островах Силли, где в 1989 году герцог отдыхал вместе с мамой, принцессой Дианой, отцом, принцем Чарльзом, а также братом Гарри.

Принцесса Диана и Уильям на СиллиОстрова Силли, небольшой архипелаг к юго-западу от полуострова Корнуолл, включает в себя 5 населенных островов и 35 пляжей. Как сообщает The Mirror, в четверг семья была замечена во время велопрогулки по острову Треско. Погода в это время стояла теплая и солнечная, поэтому Кэтрин, Уильям, Джордж и Шарлотта наверняка прекрасно провели время. Сегодня, 31 июля, семья уже должна вернуться обратно в Норфолк.

Принц Уильям с детьмиОтметим, что, вернувшись домой, Кейт и Уильям не планируют отдавать детей. Дело в том, что Джордж проходит обучение во втором классе, а Шарлотта – в первом. Герцог и герцогиня решили, что для детей будет лучше продолжить совместное домашнее обучение, так как у них уже выработался отличный режим, который не хочется нарушать. Сейчас они продолжат обучение дома, а в школу вернутся вдвоем, когда будут открыты все классы без исключения.





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