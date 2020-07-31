Эксперт: У адвоката Ефремова есть козырь, который повлияет на исход дела

31.07.2020, 11:43, Разное

8 июня Михаил Ефремов совершил выезд на встречную полосу, где столкнулся с другим автомобилем. Позднее водитель встречной машины скончался. По результатам экспертиз было выявлено, что Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. До 22 января звезда находится под домашним арестом.

Сейчас актеру предъявлено обвинение по пункту а, ч.4 ст.264 УК РФ “Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения.” Санкция по этой статье предусматривает от пяти до двенадцати лет лишения свободы.

По мнению адвоката, если бы Ефремов признал вину и потерпевшая сторона простила бы его, то это были бы самые мощные смягчающие обстоятельства. Тут вступила бы в силу ст. 64 УК РФ “Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление”, по которой можно было бы добиться наказания менее пяти лет лишения свободы.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 30 Июл 2020 в 6:42 PDT

Георгий Батиров не исключает, что у защитника актера есть какой-то козырь, который озвучат непосредственно во время заседаний и после которого дело обрастет новыми обстоятельствами. Это, в свою очередь, сможет сказаться на исходе дела.

“Из всего того, что известно сейчас, и, учитывая публичность и значимость обвиняемого для общества, смею предположить, что наказание составит пять-семь лет лишения свободы”, – заявил адвокат.

Но есть еще один нюанс. В любой момент времени Ефремов может признать вину и раскаяться. Учитывая тот факт, что уже сейчас назначен домашний арест сроком на полгода, разбирательства по делу могут растянуться на пару лет.

Допустим, через два года Михаил Ефремов раскается и признает вину. Тогда будет возможно применить ст. 64 УК РФ. В таком случае наказание составит от до трех лет лишения свободы.

“И тут уже в ход пойдет ст. 71 УК РФ “Порядок определения сроков наказаний при сложении наказаний”, по которой будет произведен перерасчет, и реальный срок лишения свободы составит один год”, – продолжил Батиров.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 9 Июл 2020 в 1:04 PDT

По мнению адвоката, исход дела во многом зависит от признательных показания. Точнее, от их наличия. Если их нет, то наказание не может быть меньше пяти лет лишения свободы. Если же Михаил Ефремов сознается, то суд сможет назначить наказание ниже низшего предела, чем предусмотрено статьей 264 УК РФ.