Мнение: Светлана Тихановская – бумажный кандидат-дурилка, который, вдруг превратился в белорусское цунами

31.07.2020, 11:32, Разное

По словам Тихановской, власти тратят бюджетные деньги на «ледовые дворцы, славянские базары, а на простых людей и больных детей их не хватает». «Почему в нашем социальном государстве деньги есть только на то, чего хочет власть, а старики вынуждены продавать ягоды на трассе и носочки в переходе, разве это справедливо?» — задалась она вопросом.

30 июля 2020 года в Минске прошел митинг в поддержку кандидата на должность президента Белоруссии Светланы Тихановской.

По данным правозащитного центра «Весна», в нем приняли участие 63 тыс. человек.