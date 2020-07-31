 

Мнение: Светлана Тихановская – бумажный кандидат-дурилка, который, вдруг превратился в белорусское цунами

31.07.2020, 11:32, Разное

По словам Тихановской, власти тратят бюджетные деньги на «ледовые дворцы, славянские базары, а на простых людей и больных детей их не хватает». «Почему в нашем социальном государстве деньги есть только на то, чего хочет власть, а старики вынуждены продавать ягоды на трассе и носочки в переходе, разве это справедливо?» — задалась она вопросом.
30 июля 2020 года в Минске прошел митинг в поддержку кандидата на должность президента Белоруссии Светланы Тихановской.
По данным правозащитного центра «Весна», в нем приняли участие 63 тыс. человек.

Источник: Достало





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