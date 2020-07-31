 

Учёные: Растительная диета способствует восстановлению клеток поджелудочной железы у людей с диабетом

31.07.2020, 11:30, Разное

Американские учёные в ходе проведенного исследования выяснили, что растительная диета восстанавливает клетки поджелудочной железы у людей с сахарным диабетом. Именно бета-клетки помогают вырабатывать инсулин и здоровый уровень глюкозы в крови.
Доктор Хана Калеова и её коллеги из школы общественного здравоохранения университета Лома Линда (США) провели новое исследование среди 75 пациентов с избыточным весом, средний возраст – за 50 лет. Цель научного эксперимента – изучить воздействие растительной диеты на функцию бета-клеток. Автор исследования объяснила, что данное открытие предотвратит риск развития сахарного диабета 2 типа, а тем, кто уже страдает данным заболеванием, поможет облегчить симптомы. Добровольцев разделили на две группы, на протяжении 4-х месяцев одна часть пациентов питалась исключительно в рамках вегетарианской диеты, рацион всех остальных оставался прежним.

Исследователи заключили, что растительная пища уменьшила окислительный стресс и воспаление: у представителей вегетарианской группы снизилась инсулинорезистентность, что было связано с потерей брюшного жира. По словам учёных, эта диета поможет не допустить развитие онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также предотвратит болезни Альцгеймера и желудочно-кишечного тракта.





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