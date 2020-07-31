Киев пригрозил подать на Тегеран в суд за сбитый Boeing

31.07.2020, 11:30, Новости дня

Киев подаст на Тегеран в международные суды в случае безуспешных переговоров о компенсации за сбитый в январе Boeing «Международных авиалиний Украины», сообщил глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Безусловно, если переговоры с Ираном будут безуспешными, то мы пойдем в международные суды, и я абсолютно не сомневаюсь в том, что мы привлечем Иран к ответственности и Иран выплатит все необходимые компенсации», – сказал Кулеба, передает РИА «Новости».

Однако министр добавил, что такие действия остаются планом «Б». «План «А» – это переговоры с Ираном о решении всех вопросов и выплате компенсаций», – добавил он.

Кулеба также сообщил, что Киев и Тегеран договорились о следующем раунде переговоров.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Иран предложил по 80 тыс. долларов компенсации семьям погибших в авиакатастрофе в Тегеране, которая случилась 8 января – тогда самолет, направлявшийся в Киев, был сбит ракетой.

Кроме того, СМИ сообщили, что канадские юристы подали в суд в Торонто иск против Ирана из-за гибели украинского Boeing 737 под Тегераном. Истцы требуют от Ирана выплаты компенсации в размере 1,5 млрд канадских долларов (1,1 млрд долларов США).